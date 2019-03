Finalmente! Adaptação em live-action de 'Aladdin' ganha trailer completo

Acabou a espera! Depois de só dar um gostinho com pequenos trechos, a Disney finalmente publicou o primeiro trailer completo do live-action de "Aladdin".

No vídeo, várias cenas e músicas clássicas da animação original são apresentadas, como o voo de Aladdin e Jasmine no tapete ao som de "a Whole New World". Outra novidade esperada era a revelação dos poderes do Gênio, que será encarnado por Will Smith.

A adaptação do filme de 1992 acontece sob o comando do diretor Guy Ritchie, responsável pela franquia "Sherlock Holmes" e longas que retratam o submundo e as ruas – um dos motivos para a sua contratação -, como "Snatch – Porcos e Diamantes".

A nova versão de "Aladdin" chega aos cinemas no dia 23 de maio.

Veja o trailer: