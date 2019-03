Série Whiskey Cavalier une espionagem e comédia

A mistura entre o gênero policial e comédia romântica na televisão não é nova, mas andava um tanto fora de moda desde o sucesso da série “A Gata e o Rato”, estrelada por Bruce Willis e Cybill Shepherd nos anos 1980.

A série “Whiskey Cavalier”, que estreia nesta segunda-feira, 11 de março, às 21h40, no canal pago Warner, retoma essa tradição inclinando sua trama um pouco mais para o campo da espionagem. Quem guia a trama é Scott Foley (“Felicity”), que encarna Will Chase, um agente do FBI e ex-piloto da Marinha que acaba de sair de um relacionamento.

Ele precisa trabalhar ao lado de outra agente, Francesca “Frankie” Trowbridge (Lauren Cohan), sobre quem sabe muito pouco. Os dois vão liderar uma equipe de superespiões internacionais que os farão viajar por cidades como Praga, Londres e Paris enquanto tentam estabelecer os termos de seu trabalho conjunto.