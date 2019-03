Vocalista do The Prodigy morreu por enforcamento

Autoridades britânicas confirmaram nesta segunda-feira que o vocalista da banda The Prodigy, Keith Flint, morreu por enforcamento. O músico foi encontrado morto no dia 4 de março, em North End, na Inglaterra, aos 49 anos.

O caso é tratado pela polícia local como suspeita de suicídio e não é investigado criminalmente. Os resultados dos exames toxicológicos ainda são aguardados para a resolução completa da morte.

Parceira de banda de Flint, Liam Howlett já havia indicado suicídio em uma mensagem no Instagram: "As notícias são reais, não posso imaginar que estou contando isso, mas nosso irmão Keith tirou a própria vida neste fim de semana. Estou chocado, com raiva, confuso e de coração partido. Descanse em paz", afirmou.

O The Prodigy fez sucesso com a união pesada de música eletrônica e rock. Seu álbum de maior sucesso, “The Fat of the Land”, ocupou a liderança das paradas nos Estados Unidos e Reino Unido.