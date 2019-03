Venda de ingressos para o show do BTS em São Paulo abre às 10h; veja detalhes

Os fãs brasileiros do BTS já estão em vigília nesta segunda-feira (11). Às 10h, abre a venda de ingressos para o show único que a boy band coreana faz no dia 25 de maio, no Allianz Parque – e não vai ser surpresa alguma se eles esgotarem em algumas poucas horas. Já o ponto oficial de vendas físicas, no estádio do Palmeiras, começa às 12h.

Os sete garotos representam o auge do sucesso internacional do k-pop, como é conhecido o lucrativo fenômeno do pop coreano. Segundo o Instituto Hyundai, um centro de estudos sul-coreano, o conjunto tem gerado US$ 3,6 bilhões, por ano, para a Coreia do Sul.

Só em 2018, o BTS emplacou dois álbuns em primeiro lugar na Billboard 200 e teve sua “Fake Love” como a segunda faixa mais tocada no Spotify, além de ter sido o grupo artístico mais comentado no Twitter. O ano teve direito até a discurso na Assembleia Geral da ONU e parcerias com nomes como Nicki Minaj e Steve Aoki!

O sucesso de Jin, RM, Jimin, J-Hope, Suga, V e Jung-kook pode ser explicado, de forma resumida, por três fatores:

1. Um verniz de autenticidade por parte dos integrantes da banda;

2. Aposta em letras próprias sobre temas que se conectam de forma direta com dilemas adolescentes;

3. Forte engajamento com sua base de fãs, conhecida como Army.

Esses fatores representam uma mudança no modus operandi industrial do k-pop, que vem fabricando ídolos desde 1992 a partir de uma fórmula que compreende anos de treinamento exaustivo em canto e dança desde a infância, coreografias complicadas executadas com perfeição, melodias grudentas de temática ingênua e conceito estético impecável capaz de criar a identidade de cada grupo.

Outro grupo dessa mesma onda, Monsta X, também tem show marcado para julho no Espaço das Américas.

Esse é um mercado que está longe de se esgotar, e a presença cada vez mais constante desses astros pelo Brasil é só um indício de que o k-pop veio para ficar.

Confira os valores para o show:

PISTA PREMIUM BRANCA // R$ 375,00 (meia) // R$ 750,00 (inteira)

PISTA PREMIUM VERDE // R$ 375,00 (meia) // R$ 750,00 (inteira)

PISTA // R$ 205,00 (meia) // R$ 410,00 (inteira)

CADEIRA INFERIOR // R$ 255,00 (meia) // R$ 510,00 (inteira)

CADEIRA SUPERIOR // R$ 145,00 (meia) // R$ 290,00 (inteira)

SOUNDCHECK PACKAGE // R$ 600,00 (meia) // R$ 975,00 (inteira)

Clique aqui para acessar a página de venda de ingressos.