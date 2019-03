Tom Holland se reúne com diretores de Homem-Aranha para um novo longa

O ator Tom Holland, último a interpretar o super herói Homem Aranha no universo cinematográfico da Marvel, se reuniu novamente com os diretores de "Homem Aranha: De Volta ao Lar". O motivo, no entanto, não tem nada a ver com super heróis.

LEIA MAIS:

Vikings: Segunda parte da 5ª temporada pode chegar na Netflix antes do que você imagina

Thank U, Next? Ariana Grande é vista em encontro com ator de Riverdale

De acordo com o site estadunidense Variety, em publicação desta segunda-feira (11), o ator poderá ser o protagonista do novo longa dos irmãos Russo, "Cherry".

Ainda sem previsão de estreia, o filme é baseado no livro homônimo de Nico Walker sobre um ex-soldado que, sofrendo de estresse pós-traumático, começa a assaltar bancos.

Holland ainda não foi confirmado no projeto, mas sua participação está em negociação.