GRÁTIS! Theatro Municipal retoma concertos no happy hour

Quem trabalha pelo centro tem uma bela opção para fugir das pancadas de chuva que vêm atingindo São Paulo no fim da tarde. A partir desta segunda-feira, 11 de março, o Theatro Municipal retoma a faixa de concertos batizada de Happy Hour, que acontece no saguão do espaço, às segundas, às 18h, com entrada gratuita.

Leia mais:

Venda de ingressos para o show do BTS em São Paulo abre às 10h; veja detalhes

Série Whiskey Cavalier une espionagem e comédia

A apresentação desta segunda conta com obras de música de âmara de Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi e Jean Baptiste Loeillet, executadas em flauta, violino e viola.

No dia 18, a atração será um duo de voz e violão. A programação de março fecha dia 25 com um recital de violoncelo de Luiz Américo Sena Fonseca baseado em Bach. A retirada dos ingressos acontece uma hora antes na bilheteria.