Em gravidez de risco, Tatá Werneck é liberada do repouso e brinca: 'partiu surubão de Noronha'

A apresentadora Tatá Werneck, que está grávida de seu primeiro filho com o ator Rafael Vitti, brincou sobre a liberação do repouso. Por se tratar de uma gravidez de risco, Tatá precisou ficar "de molho" e chegou a ironizar os enjoos que estava sentindo. Mas foi liberada no último sábado, 9, e comemorou no Twitter com o característico humor. "Liberada do repouso. Partiu surubão fake de Noronha", escreveu.

A apresentadora se referiu à "polêmica" de que artistas brasileiros organizavam festas particulares em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco muito frequentado por personalidades durante o verão. O termo acabou viralizando no fim de fevereiro, logo após a separação de Débora Nascimento e José Loreto.

Tatá Werneck revelou a gravidez ao público no início de fevereiro e afirmou estar surpresa: "Ser mãe era um grande sonho Mas foi uma surpresa total. Eu estava me preparando para fazer uma cirurgia de endometriose em março. Nem sabia que poderia engravidar!", afirmou ao jornal O Globo. Por conta de um descolamento na placenta, ela recebeu ordens médicas para passar um período de repouso.

Também no Twitter, a apresentadora divertiu os seguidores ao compartilhar detalhes da novidade, como a revelação ao noivo, Rafael Vitti: "Achei que fosse preparar uma linda surpresa quando engravidasse. Corta para 'Rafa, acorda c***, eu tô grávida'. Somos românticos", brincou.