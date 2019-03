Meghan Markle se inspira em look de Kate Middleton grávida e esbanja ainda mais estilo

Cada vez mais Meghan Markle e Kate Middleton parecem trocar referências de moda e estilo. Desta vez, a duquesa de Sussex apostou em uma composição de vestido e terno que a duquesa de Cambridge havia usado em 2013 quando estava grávida de príncipe George.

Em um evento de celebração do “Dia Internacional da Mulher” no último oito de março, Meghan apareceu com um vestido Reiss com uma estampa moderna em preto e branco. Ela escolheu uma peça um pouco mais justa, com comprimento acima do joelho e uma gola que trouxe muito estilo.

Reprodução / TOLGA AKMEN / GETTY IMAGES

Com seu clássico coque baixo, a duquesa ainda completou o visual com uma bolsa de mão e um terno que trouxe mais formalidade e sofisticação ao look.

Já Kate apostou em uma estampa mais descontraída de bolinhas e um corte mais tradicional que não marcou muito a barriga de grávida. Apesar de o terno ser um pouco mais curto, ela também optou por uma bolsa de mão preta e um sapato de salto alto simples.

Reprodução / MARK CUTHBERT / GETTY IMAGES

Isso que é pegar uma referência e encaixá-la completamente em seu estilo!