Magia no mundo real: saga Harry Potter terá jogo com realidade virtual para smartphone

Nesta segunda-feira (11), mais informações sobre o novo jogo para smartphone da saga Harry Potter foram reveladas, incluindo imagens e vídeos direto do próprio game.

LEIA MAIS:

Netflix: Definido o elenco de Onisciente, nova série do criador de 3%

Coca-Cola vai lançar coleção de latas inspiradas em ‘Vingadores: Ultimato’

"Harry Potter: Wizards Unite" é uma parceria entre as produtoras que trouxeram o fenômeno Pokémon Go, a Niantic, e outros jogos da Warner Bros., a Ingress. Wizards Unite utiliza a mesma mecânica de realidade virtual e GPS que fez sucesso com Pokémon Go, mas dá um passo além. Nele, jogadores poderão entrar em ambientes totalmente virtuais, além de vivenciar cenas inspiradas na saga onde quer que estejam.

The Traces help you discover “Foundables”: beasts, objects and people pulled out of time and even memory. pic.twitter.com/p3Vwbs9TEK — PotterMoreMischievous (@pottermore) March 11, 2019

Step through a portkey in #HarryPotterWizardsUnite and you'll enter a fully-realized VR environment. pic.twitter.com/FvFwPMoGnr — Dan Cooper (@danielwcooper) March 11, 2019

O enredo do jogo traz o mundo dos trouxas – o nosso próprio – num estado de "calamidade", em que objetos, monstros e cenas do mundo bruxo estão à solta entre os não-magos. Você, o jogador, é um bruxo que deve proteger os trouxas e ajudar o Ministério da Magia a restaurar a normalidade.

This discombobulated Niffler hoarding gold coins was just spotted at an arcade in England! Join the Statute of Secrecy Task Force and be ready to help: https://t.co/yncZnX96zz #WizardsUnite pic.twitter.com/Ythzvv4XdZ — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) February 14, 2019

O jogo também trará batalhas no modo multiplayer, que simulam os duelos com varinhas. Enquanto você sobe seu nível, também poderá se especializar em algum dos ramos da magia, totalmente a sua escolha.

Ainda não há uma data definida para o lançamento do jogo, porém usuários de Android já podem se pré-registrar no Google Play, para saber assim que o download estiver disponível.