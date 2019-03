Segunda chance! Confirmado show extra do grupo BTS no Brasil

Foi confirmado nesta segunda-feira (11) um show extra do grupo BTS no Brasil. A boy band de k-pop reaparecerá no Allianz Parque no dia 26/05 (Domingo).

A apresentação também vai ocorrer às 19h00 (horário de Brasília). Os ingressos serão vendidos a partir desta quinta-feira (14). Confira informações:

– Vendas ONLINE a partir de 14/03, às 10h da manhã

– Vendas FÍSICAS a partir das 12h do mesmo dia, com ingressos LIMITADOS.

INGRESSOS DA PRIMEIRA DATA: esgotados.

Os ingressos para o primeiro dia (25/05) se esgotaram rapidamente nesta segunda. A informação foi mantida em segredo.

Compartilhada pela página do Allianz Parque no Twitter, a notícia pegou os fãs de supressa (Já que não era esperando um segundo show).

