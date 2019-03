Ingressos virtuais para o show do BTS acabam e fãs vão à loucura

Os ingressos virtuais para o show do grupo sul-coreano BTS no Brasil já estão esgotados. Tudo em apenas 90 minutos.

A última opção, é a venda física, que deve começar as 12h00 (horário de Brasília). Neste momento, o assunto é o mais comentado do Twitter. Os milhares de fãs, que não conseguiram as entradas, lamentam a situação. Confira postagens:

tive crise de ansiedade, me preparei um mês inteiro, apostei todas as minhas economias, fiquei sem dormir, horas na fila apertando F5 pra atualizar e agora não consegui o ingresso, segunda vez isso…é eu realmente sou azarada#BTSxAllianzParquepic.twitter.com/PKoCHBtE26 — nicolly (@LovelsKookie) March 11, 2019

Mores se tiver show extra e você já tem seu ingresso garantido no sábado por favor tenham o BOM SENSO de deixar ingresso pra quem ainda não tem#BTSxAllianzParque pic.twitter.com/mNE3Qz5bMt — Mia; starchild 🎹💜 (@mxmtoon97) March 11, 2019

#BTSxAllianzParque eu e minha irmã tentando comprar os ingressos desde às 10h, ficamos na fila de espera para nada. Parabéns eventim, teu site eh horrível pic.twitter.com/2adW4lc9hG — Liss… t w o o f u s (@Slytherineffect) March 11, 2019

#BTSxAllianzParque

Eu no Twitter vendo as armys falando que vai dar tudo certo// Eu agora: pic.twitter.com/9TigDQkmup — tô com fome (@Gabi70343455) March 11, 2019

Bts no brasil 2017:

Expectativa: eu vou pro show deles em sp

Realidade: não consegui o ingresso Bts no brasil 2019:

Expectativa: dessa vez eu vou no show deles em sp, até dinheiro dessa vez eu já tenho

Realidade: não tenho sorte nem quando tenho dinheiro #BTSxAllianzParque pic.twitter.com/MjWJoNPfTa — Nanis (@_nanisiyeyo) March 11, 2019

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts

que tenha show extra do bts#BTSxAllianzParque — nale;❣️ta nervosa pra krl (@gcfbrajin) March 11, 2019

Eu vou sair porque to de verdade arrasada, mais um show que eu faço da tripa coração pra conseguir ir e não consigo ingresso. Se alguém tiver vendendo meia inferior, meia pista, meia premium me fala, quando eu me acalmar volto pra ver o que eu vou fazer. #BTSxAllianzParque pic.twitter.com/BsJRMGAwOJ — cami (@monochilxd) March 11, 2019

Meu mundinho acabou bem aqui Nao MAIS como lidar com Tudo isso, mas eu Já era Vou morrer, me isolando Meu sonho acabou bem aqui#BTSxAllianzParque pic.twitter.com/8e5XVnLxA5 — Tia Dos Capopi K47 🇧🇷 (@jaynesilvawth) March 11, 2019

Simplesmente NÃO. FAZ. SENTIDO Eu tava desde antes das 10 no site, cai em fila de espera, cai em sala de espera, esperei sem sair da página bonitinho e NADA DESSES INGRESSOS IR PRO CARRINHO #BTSxAllianzParque — bel; ★ (@aimelesept) March 11, 2019

Eu queria ter nascido burguesa safada pra ir no show do bts Mas só nasci safada mesmo e agora tô chorando porque mais uma vez não vou no show#BTSxAllianzParque pic.twitter.com/jOamB8deul — IAmCrazy 💜 Rúùh Francine (@Crazy_Duddy) March 11, 2019

