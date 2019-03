Brie Larson surpreende fãs em sessão de Capitã Marvel

"Capitã Marvel" mal estreou e a personagem já tem o apreço dos fãs. Responsável por interpretá-la, Brie Larson resolveu fazer um agrado para os espectadores do novo filme da Marvel em uma sessão nos Estados Unidos e apareceu no cinema de surpresa.

A Marvel divulgou o vídeo da atriz chegando na sala nas redes sociais. Na publicação, a intérprete de Carol Danvers surge com uma roupa personalizada do longa e agradece aos fãs por irem conferir o resultado da produção.

Além disso, ela ainda compra pipoca e refrigerante e faz uma brincadeira com isso. "Eu ouvi que eu estava nos copos e nas pipocas e queria ver isso pessoalmente", diz Larson.

A Capitã Marvel vai votar rapidamente às telonas após o seu filme solo. Ela será uma das protagonistas de "Vingadores: Ultimato", que chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de abril.

Veja o vídeo:

.@CaptainMarvel herself, @BrieLarson, popped into theaters on Saturday night to surprise fans on opening weekend! #CaptainMarvel #HigherFurtherFaster pic.twitter.com/0gq9OcjRXr

— Marvel Entertainment (@Marvel) March 10, 2019