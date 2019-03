Atriz de O Sétimo Guardião confirma namoro com Maria Maya

A atriz Laryssa Ayres, 22 anos, que interpreta a lutadora Diana em "O Sétimo Guardião", confirmou em entrevista à revista Quem o namoro com a também atriz Maria Maya, 37, filha dos diretores Cininha de Paula e Wolf Maya.

As duas foram vistas curtindo o Desfile das Campeãs, que fechou o Carnaval no sambódromo no Rio de Janeiro, na última semana. Elas também compartilharam fotos juntinhas em suas redes sociais.

Laryssa fez parte do elenco de "Malhação – Seu Lugar no Mundo" e tem, na novela das 21h, seu grande papel. Maria foi casada com o ator Ernani Morais, 25 anos mais velho, até 2009. Ela não trabalha na TV desde "Amor à Vida".