Thank U, Next? Ariana Grande é vista em encontro com ator de Riverdale

A cantora Ariana Grande foi vista em um jantar neste domingo (10) com o ator Graham Phillips, que participou da série Riverdale. Eles foram a um renomado restaurante italiano em Nova York, EUA.

Este é o terceiro ex-namorado com quem Ariana é flagrada, após Big Sean e Ricky Alvarez. Os dois namoraram de 2008 a 2011, e se conheceram durante um musical no qual atuaram juntos, o "13", da Broadway.

Graham e Ariana tiveram fotos do encontro publicadas pelo tabloide estadunidense TMZ, que também compartilhou a notícia em seu Twitter.

Ariana Grande's Catching Up with Another Ex, Graham Phillips https://t.co/PLhnTNMKJZ

— TMZ (@TMZ) March 11, 2019