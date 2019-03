Amigas, Pero No Mucho: Comédia de sucesso seria originalmente interpretada por mulheres

Os atores Elias Andreato e Nilton Bicudo estiveram nos estúdios da Rádio Bandeirantes para falar sobre a nova temporada de Amigas, Pero No Mucho, peça atualmente em cartaz no Teatro Folha, dentro do shopping Higienópolis.

Leia mais:

Netflix: Definido o elenco de Onisciente, nova série do criador de 3%

Atriz de O Sétimo Guardião confirma namoro com Maria Maya

Sucesso há 12 anos, a comédia de Célia Forte conta de forma bem-humorada a história de quatro amigas que se encontram para lavar roupa suja.

A peça originalmente foi pensada para quatro mulheres, mas, durante a primeira leitura, o público não riu muito, como explica Elias Andreato em entrevista ao jornalista Danilo Gobatto.

"Foi um pouco estranho. Essa noção do que era engraçado, do que era verdadeiro e trágico nessas relações ficou muito dúbio para o espectador. Depois, fizemos uma leitura só com atores homens e a reação foi oposta, sem modificar o texto", disse.

"A relação entre elas é muito saborosa, é muito verdadeira! O ciúme, a possessividade, a paixão. Esse sentimento que permeia as personagens, o público se identifica. Todo mundo passa por isso nas suas amizades", completou Nilton Bicudo.

O elenco é composto ainda por Leandro Luna e Raphael Gama. A direção fica a cargo de José Possi Neto.

A comédia Amigas, Pero No Mucho segue em cartaz no Teatro Folha, em São Paulo, às terças-feiras e quartas-feiras até o dia 27 de março. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 e podem ser adquiridos pela internet.