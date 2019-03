Claudia Leitte e Bell Marques comandam a saideira do Carnaval de rua de São Paulo; veja programação

No fim de semana que encerra o Carnaval, as mega atrações, dentre os 124 desfiles, que fecham com chave de ouro a folia vêm da Bahia. Os destaques são o ex-Chiclete com Banana Bell Marques, que traz o Bloco Bell na Rua neste sábado, às 13h, e a cantora Preta Gil, com hits como “Excesso de Gostosura”, no Bloco da Preta, também às 13h, no domingo, ambos no Ibirapuera estreando no Carnaval paulista.

Os megablocos Largadinho, com Claudia Leitte trazendo muito axé e samba, e Navio Pirata, com BaianaSystem, pela segunda vez na capital, agitam a festa deste sábado às 14h, o primeiro sendo na avenida Marquês de São Vicente e o segundo na avenida Tiradentes. No domingo, fazendo o encerramento tradicional da folia, a cantora Daniela Mercury vem com o megabloco Pipoca da Rainha, às 14h, na rua da Consolação, com sucessos como “O Canto da Cidade”.

Além dessas atrações, o tradicional Vou de Táxi (na Berrini) e o megabloco Bloco Sebah Vieira (na Tiradentes), animam sábado, às 15h, ao som de sucessos dos anos 1990. O Bloco Lexa Sapequinha irá estrear domingo às 14h, com a cantora Lexa, famosa pelo hit “Sapequinha”, na avenida Marquês de São Vicente.

As ruas pelas quais passam os blocos serão interditadas, então, o motorista deve ficar atento. Veja os principais bloqueios do fim de semana:

Alterações de itinerário

A Prefeitura de São Paulo remanejou os blocos que desfilariam na região do largo da Batata para evitar tumulto (por ser muito procurado pelos foliões). Veja as alterações no site da prefeitura.