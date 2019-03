Após turnê de Ed Sheeran, Passenger faz show solo neste domingo em São Paulo

Aos 34 anos, Mike Rosenberg é uma máquina de compor. Desde que iniciou sua carreira solo, em 2009, ele já lançou dez discos sob a alcunha de Passenger – nome de sua antiga banda. O mais recente é “Runaway”, lançado no ano passado.

Esse extenso repertório, incluindo o hit “Let Her Go”, inspira a primeira apresentação solo que o artista faz no Brasil após puxar os shows de abertura da turnê do conterrâneo britânico Ed Sheeran, ocorridos no mês passado.

A apresentação, que acontece neste domingo, às 21h, no Cine Joia (pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, tel.: 31011305; R$ 180), é uma chance de ouvir mais atentamente ao folk que caracteriza o artista.

“É difícil de explicar, mas eu me encontro no folk. Não se trata de uma escolha. Quando começo a compor, as canções tomam seu próprio curso”, explica ele.

Passenger se diz sortudo por ter tanta inspiração, mas sua interesse, no fim das contas, é agradar o ouvinte. “Busco abordar uma grande variedade de temas e variações de sentimentos. Para mim, os discos devem ser uma grande aventura para os ouvintes”, diz.