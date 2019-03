Miss Brasil Be Emotion será transmitido na noite deste sábado na Band

A diversidade da mulher brasileira dá a tônica de mais uma edição do Miss Brasil Be Emotion, que acontece amanhã, às 22h, no São Paulo Expo, e terá transmissão ao vivo pela Band.

Diante de uma plateia de 15 mil pessoas, as candidatas dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, competem entre si para descobrir quem terá a missão de representar a garra e a beleza feminina brasileira no Miss Universo.

Cássio Reis é quem conduz a festa, e, dessa vez, ele será acompanhado por quem entende bem do assunto.

As últimas quatro vencedoras no concurso – Marthina Brandt (2015), Raissa Santana (2016), Monalysa Alcântara (2017) e Mayra Dias (2018) – se revezam no palco para apresentar as etapas da competição.

Desde o dia 27 de fevereiro, as candidatas vêm se preparando em um confinamento na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, onde encaram uma maratona de ensaios, provas classificatórias e workshops sobre estilo, maquiagem e oratória.

Além de conhecer diferentes belezas brasileiras e torcer por sua candidata favorita, o público que estiver em casa também vai poder conferir atrações musicais como a bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, que embala a apresentação do desfile casual, e uma apresentação exclusiva da cantora Luedji Luna, vencedora dos prêmios de Artista Revelação do Multishow, Bravo e Caymmi.

“A marca dessa edição é a diversidade das belezas. Meninas vindas de origens diversas, prontas para representar a cultura e a beleza de seus estados”, explica Karina Ades, diretora-geral do Miss Brasil Be Emotion.