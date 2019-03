Spcine tem curtas gratuitos e programação especial de diretoras para o mês da mulher

Neste mês de março, o Circuito Spcine e a Spcine Play organizam uma programação especial com filmes dirigidos só por mulheres. Até o dia 27 de março, diversos longas nacionais e internacionais serão exibidos e, alguns, estarão disponíveis para donwload.

A maioria dos ingressos tem preços populares e outros serão distribuídos gratuitamente, como os filmes apresentados no Spcine Roberto Santos, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. No Spcine Olido, na região central, e na unidade Paulo Emilio, no Paraíso, as entradas custam R$ 4.

Para a cineasta Laís Bodanzky, que acabou de assumir a presidência da Spcine, ainda há espaço para que as mulheres conquistem postos mais altos na indústria cinematográfica. "Nós, mulheres no audiovisual, apesar de marcarmos presença em diversas funções executivas e de criação, somos poucas na direção. Então, qualquer iniciativa que jogue luz sobre elas, como a do Circuito e da Spcine Play, é necessária e muito bem-vinda", afirma.

Além disso, durante 30 dias, haverá a "estante mês da mulher", com curtas-metragens disponíveis gratuitamente, de 7 de março a 7 de abril. É possível também alugar ou fazer o download de alguns títulos especiais, com curadoria da empresa, através do site (http://www.spcineplay.com.br/).