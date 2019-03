Reação de Demi Lovato após término de relacionamento faz sucesso nas redes sociais

Esta semana, Demi Lovato e o designer Henry Levy terminaram o relacionamento depois de quatro meses juntos. No entanto, o que acabou virando notícia foi a reação da cantora após o término – que fez muito sucesso nas redes sociais.

A jovem de 26 anos enviou flores a si mesma com um bilhete inspirador e compartilhou o gesto nas redes sociais. Ela publicou uma foto do buquê no Instagram e acrescentou: “Porque às vezes você tem que mandar flores a si mesma.. amor próprio”.

Reprodução / Instagram

O cartão em anexo dizia: “Você é linda, amada e digna de uma vida feliz e saudável”.

De acordo com o Metro Reino Unido, Demi e Henry decidiram permanecer amigos no momento. A fonte também alegou que ele nunca foi seu “companheiro de sobriedade” apesar dos relatos de que ele estava ajudando-a a continuar sua reabilitação.