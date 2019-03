O Menino que Descobriu o Vento: Conheça a história real que inspirou filme sensação da Netflix

"O Menino que Descobriu o Vento", disponível na Netflix, conquistou o público graças à enorme sensibilidade da trama. O filme fica ainda mais emocionante quando lembramos que a história é real.

Leia mais:

Adeus, mídias sociais! Meghan Markle diz que não acompanha Twitter: ‘Não me alimento de negatividade’

5 vezes em que Friends foi machista – e algumas boas sacadas feministas de Monica, Phoebe e Rachel

Dirigido pelo ator britânico Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão"), o longa apresenta a história do garoto William Kamkwamba, que desafia a falta de recursos e modifica a vida de sua família e de um vilarejo no Malaui, no continente africano.

No filme, William, hoje com 31 anos, é interpretado por Maxwell Simba, enquanto o papel do pai fica a cargo do próprio Ejiofor, que estreia como diretor neste filme. O personagem real usou sucata e alguns livros de ciências para desenvolver uma turbina eólica que fornecia energia para manter os aparelhos de sua casa. Mais tarde, ele construiu uma bomba de água movida a energia solar que possibilitou o abastecimento de água potável para toda a vila.

A história é baseada em sua autobiografia, lançada em 2014. No livro, conta que sempre gostou de inventar coisas a partir do que era considerado lixo. Ele foi obrigado a deixar a escola depois de uma grave crise da família. Foi nessa época que ele se apegou à biblioteca de sua vila e, com o que aprendia em livros de física, passou a consertar eletrônicos da vizinhança.

A história foi parar nos jornais locais em 2006 e, no ano seguinte, o adolescente se apresentou em uma conferência TED na Tanzânia. Empresários financiaram o ensino médio do rapaz e, depois de ingressar em uma universidade ainda na África, conseguiu outra bolsa nos Estados Unidos, onde se formou em Estudos Ambientais, na prestigiada Universidade de Dartmouth, em 2014.