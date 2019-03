Grey's Anatomy: Atriz fala sobre possibilidade de ter personagens antigos de volta na série

Muitos personagens queridos deixaram “Grey's Anatomy” durante as quinze temporadas e se você acha que apenas os fãs desejam ver algumas caras conhecidas novamente, está muito enganado!

De acordo com o HollywoodLife, Chandra Wilson, a atriz que dá vida a Dra. Miranda Bailey e também já dirigiu alguns episódios, revelou que deseja que “todos os personagens vivos ou mortos em algum momento mostrem seus rostos novamente!”.

Reprodução / ABC

Durante o evento Women's Image Awards em Beverly Hills, Chandra pontuou que isso se aplica especialmente aqueles personagens que ainda estão vivos na trama, porque é mais simples desenvolver seu retorno.

O final da série ainda não foi anunciado e, mesmo nenhuma informação oficial, os roteiristas parecem ter bastante tempo para incluir os rostos antigos na história atual.

Será que personagens como Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie (Katherine Heigl), Addison (Kate Walsh) e Callie (retornos Sara Ramirez) poderiam dar as caras novamente no drama médico mais longo da história?