Disney anuncia a data de abertura dos parques temáticos Star Wars Galaxy’s Edge

Nesta quinta-feira, 7, a Disney anunciou, antes do esperado a data de inauguração dos parques temáticos Star Wars Galaxy’s Edge.

A empresa indicou que a Disneylandia na Califórnia terá a inauguração no dia 31 de maio. Enquanto o parque do Disney World Resort da Florida abrirá as portas dia 29 de agosto.

No entanto, segundo os portais estrangeiros Fayerwayer e The Verge, há um detalhe importante para ser levado em conta. Os parques não estarão completamente finalizados nas datas divulgadas pela empresa americana.

Desta forma, Star wars Galaxy’s Edge estreará com a atração Smuggler’s Run, que possibilitará aos assistentes disfrutar de uma viagem intensa na Millenium Falcon.

Mais adiante, a fase 2 será lançada com a atração “Rise of the resistance”, na qual os visitantes estarão em meio à batalha entre a Primeira Ordem e a Resistencia.

Se você está louco para curtir as aventuras de Star Wars na Disneylandia assim que elas forem lançadas, a Disney alerta que, entre 31 de maio e 23 de junho, é necessária uma reserva para as atrações.

Enquanto na Disney World, em Orlando, apenas o ingresso regular do parque já garante acesso aos novos passeios. Em uma reunião com acionistas, o CEO, Bob Iger, comentou que Rise of the Resistence é a atração mais avançada tecnologicamente e imersiva já criada, e que valerá a pena curtir a estreia.