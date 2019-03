5 séries sobre o poder da amizade feminina na Netflix

Neste 8 de março celebramos o 44º “Dia Internacional da Mulher”, uma data para refletir e se fazer ouvir sobre a luta por direitos e igualdade de gênero que persiste até hoje.

Por isso, preparamos uma lista especial com séries que falam sobre o poder da união e da amizade feminina. Confira:

GLOW

Baseada em uma série dos anos 80, a trama conta a história fictícia de Ruth Wilder, uma atriz desempregada que encontra sua última chance de virar estrela ao entrar no mundo da luta livre de mulheres.

Ruth trabalha com 12 mulheres excêntricas de Hollywood e precisa competir com Debbie Eagan, uma ex-atriz de novelas que deixou sua carreira de lado para ser mãe, mas decide voltar ao trabalho.

A produção apresenta um elenco brilhante, repleto de comentários sobre os estereótipos de gênero e raça, explorando a sobrevivência das mulheres em ambientes hostis.

Grace and Frankie

Jane e Lily lidam com um problema que elas não esperavam: seus respectivos maridos, com que foram casadas a vida toda, anunciam que estão apaixonados um pelo outro e que planejam se casar.

No início, elas se comportam como rivais, mas depois acabam se tornando melhores amigas e sócias. A série ainda aborda problemas que a vida reserva após os cinquenta – algo que poucos programas fazem.

Orange Is The New Black

A série mostra reviravolta na vida de Piper após ser levada para uma prisão feminina, onde ela encontra as tensões e companheirismo que as detentas – todas com histórias muito diferentes – compartilham.

The Unbreakable Kimmy Schmidt

Após quinze anos convivendo com uma seita que acredita no apocalipse, Kimmy decide largar tudo e reiniciar sua vida em Nova Iorque. Na nova realidade, ela ajuda outros companheiros a se adaptarem à vida fora do cativeiro, assim como sua extravagante patroa Jacqueline após seu recente divórcio.

One Day at a Time

A série conta a história de uma mãe recém-divorciada que precisa criar sua filha adolescente e o filho mais jovem, com a ajuda de sua mãe – uma cubana conservadora – e seu amigo Schneider.

A relação entre mãe, filha e avó é abordada de forma cômica, mas também muito real e comovente em vários momentos.