Com fim da Cachorro Grande, Marcelo Gross aposta em carreira solo; músico toca domingo no CCSP

Após 20 anos de serviços prestados para o rock nacional, a Cachorro Grande anunciou uma turnê de despedida que termina no Dia Mundial do Rock, 13 de julho, em Porto Alegre (RS), a cidade em que tudo começou.

Não pense, porém, que com o término da banda seus membros vão parar de fazer música. Marcelo Gross, guitarrista e compositor dos hits “Sinceramente” e “Bom Brasileiro”, já soma dois álbuns em sua carreira solo, que agora vai ganhar uma atenção especial.

O músico chegou a deixar o quinteto em maio do ano passado, mas retornou para os últimos shows da banda em que foi fundador – ainda sem data para São Paulo. “A gente acreditou naquele som que estávamos fazendo e nos divertimos bastante. Me sinto muito orgulhoso do som que a gente criou ter feito parte da vida das pessoas”, conta Gross.

Com os dois últimos álbuns da Cachorro Grande embarcando em influências da música eletrônica, o guitarrista buscou sozinho a sonoridade que consolidou o grupo como um dos principais do rock brasileiro na década passada. Em 2013 veio “Use o Assento para Flutuar”; quatro anos depois, ele lançou “Chumbo & Pluma”, um álbum duplo com 21 músicas.

Para 2019, o objetivo é lançar o terceiro disco, que está na fase de produção. “Eu saí da Cachorro com uma agenda cheia e shows pelo Brasil inteiro. A galera aos poucos está conhecendo meu trabalho solo melhor e a resposta do público está sendo muito legal”, diz.

Neste domingo (10), Gross se apresenta como um power trio ao lado de Eduardo Barreto (baixo), Alexandre Papel (bateria) no CCSP (Centro Cultural São Paulo), no Paraíso, zona sul de São Paulo. Além das canções dos dois álbuns solo e dos sucessos compostos pelo músico para a Cachorro Grande, Marcelo promete apresentar inéditas que devem entrar no futuro registro. “O show é mais visceral porque é baixo, guitarra e bateria. Temos bastante liberdade para improvisar, mudar as coisas no meio do show”, descreve.

Serviço

Gross

CCSP (Centro Cultural São Paulo)

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo

10/3, às 18h

Entre R$ 10 (meia; antecipado) e R$ 25 (porta)

Mais informações no Facebook