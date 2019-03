Angélica e Luciano Huck comemoram o aniversário de 14 anos do filho Joaquim

View this post on Instagram

Hoje é o dia dele. O cara que há 14 anos decidiu vir ao mundo para mudar tudo; me conectar para sempre com a mulher da minha vida, me ensinar que posso amar alguém mais do que a mim mesmo, que nosso umbigo não é o centro do mundo, que educar e transmitir os valores que acreditamos nos tira da zona de conforto e nos obriga a refletir se estamos aplicando na prática o que estamos tentando transmitir e ensinar, que conselho ajuda, mas exemplo arrasta. Parabens meu, filho. Que a vida siga lhe sorrindo, e vc sorrindo para ela. Te amo, Joaquim.