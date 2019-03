5 vezes em que Friends foi machista - e algumas boas sacadas feministas de Monica, Phoebe e Rachel

Embora seja um hit até hoje, 15 anos após o seu fim, "Friends" tem aspectos bem problemáticos se encarados à luz dos tempos atuais. Piadinhas gordofóbicas, homofóbicas e, principalmente, machistas, perderam a graça hoje em dia. E deixam os mais jovens espantados.

O relacionamento de Ross e Rachel rendeu muitos desses momentos. O paleontólogo, que era apaixonado pela amiga de infância desde 'sempre', nutria muito ciúme por ela. Mas, mesmo quando não estavam juntos, ele continuava escorregando feio. O mesmo ocorria com os colegas Joey, que objetificava as mulheres com quem se relacionava, e Chandler, que fazia piada com a aparência física dos outros (sem contar a homofobia e transfobia com o próprio pai).

Por outro lado, apesar de a pauta feminista não ser uma bússola para os roteiristas, Rachel, Monica e Phoebe reagiam e, na medida do possível, colocavam os amigos no seu lugar. Mas é claro que mesmo elas reproduziam comportamentos machistas nas cenas.

Veja alguns momentos:

Ross se incomodou com o fato de o seu filho brincar com uma boneca

Reprodução

Quando Phoebe censurou Monica por ter pedido Chandler em casamento



Joey era bem carismático – mas isso não esconde o fato de que ele também tratava as mulheres como lixo

Reprodução

Ross – ele de novo – ficou extremamente irritado com o fato de Rachel ter escolhido um homem babá para a filha deles

Reprodução

A bolsa que Rachel emprestou a Joey virou motivo de piada para Chandler e Ross. O motivo? Era muito 'feminina'

reprodução

Algumas boas respostas

Monica dá uns bons sermões em Ross quando o irmão fica todo ciumento de Rachel. Esse foi na terceira temporada:

Reprodução

Depois de uma briga patética de Monica e Rachel pela atenção de Jean Claude Van Damme, Phoebe manda a real para as amigas: não dá para colocar homem na frente de amizade!



E a frase ícone de Rachel, que virou até meme: "Se não tem útero, não pode opinar", usado toda vez em que algum homem tenta explicar paara as mulheres problemas delas mesmas