Visual de personagens em 'Vingadores: Ultimato' é revelado em capa de revista

View this post on Instagram

Assemble. #AvengersEndgame #Avengers4 #AvengersInfinityWar #Avengers #InfinityWar #JeremyRenner #Hawkeye #BlackWidow #ScarlettJohansson #DonCheadle #ChrisEvans #RobertDowneyJr #Hulk #MarkRuffalo #Thor #ChrisHemsworth #BrieLarson #CaptainMarvel #Thanos #JoshBrolin #MCU #MarvelStudios #MovieNews