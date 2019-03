Vikings: Quem é o novo protagonista russo que entrará na 6ª temporada

A sexta e última temporada de “Vikings” deve ser transmitida no fim de 2019 e, além de finalizar o drama histórico, apresentará um novo e importante personagem da antiga Rússia.

Foi confirmado que o ator russo Danila Kozlovsky se reunirá ao elenco para dar vida a Oleg, que é baseado em um personagem histórico do século X chamado “Oleg, o Profeta”, ou “Oleg Novgorod”.

De acordo com o portal Rússia Beyond, Oleg foi uma figura lendária na história russa que fundou um poderoso reino medieval e governava o povo Rus (Rússia de Quieve), ancestral da moderna Rússia, Ucrânia e Bielorrússia.

A lenda em torno da morte de Oleg relata que os sacerdotes pagãos haviam profetizado que o príncipe morreria por causa de seu cavalo favorito. Para evitar a tragédia, o viking foi forçado a se separar do animal.

Por muitos anos, ele perguntou o que havia acontecido com seu querido amigo e foi informado de que o animal estava morto. O príncipe foi até o local onde os restos descansavam e, quando ele tocou seu crânio com a bota, uma cobra saiu de dentro e o picou, ocasionando a sua morte.

Com grande peso, este personagem provavelmente se unirá a batalha frenética entre os filhos de Ragnar (Travis Fimmel). Será que ele será o responsável por colocar um ponto final em toda esta história?

‘Vikings’ has tapped popular Russian actor Danila Kozlovsky as a major new cast addition. He will play the leading role of Oleg The Prophet. pic.twitter.com/4KI7hhYXAp

— best of vikings (@bestofviking) September 22, 2017