Trailer de Game of Thrones quebra recorde com quase um milhão de visualizações por hora

Na terça-feira (5), a HBO lançou o trailer da oitava e última temporada do fenômeno Game of Thrones, série que volta à televisão no dia 14 de abril.

Desde então, o vídeo disponibilizado no YouTube recebeu 31 milhões de visualizações, em torno de um milhão a cada hora.

O trailer mostra uma prévia do enredo, cenários e tramas que irão se desenrolar ao longo da temporada. Você pode conferir abaixo:

Os episódios finais do sucesso irão mostrar a luta final contra o Rei da Noite e o exército de mortos-vivos. Um spin-off da história já foi anunciado pela emissora.