Após saída de Will Smith, Idris Elba pode ser Pistoleiro na sequência de 'Esquadrão Suicida'

Depois da confirmação de que Will Smith não será mais Floyd Lawton, o Pistoleiro, nos cinemas, um novo nome grande pode ter surgido para o papel. De acordo com o Hollywood Reporter, Idris Elba é um dos atores mais cotados para encarnar o vilão nas telonas.

Ele estaria em negociações avançadas para aparecer como o personagem na sequência de "Esquadrão Suicida", que será dirigida por James Gunn, responsável por "Guardiões da Galáxia". O projeto seria uma continuação com tom de reboot e as informações são de que o cineasta tem liberdade criativa total.

Na matéria do veículo norte-americano também é ressaltado que "Esquadrão Suicida 2" não deve ter Rick Flag, um dos protagonistas do primeiro filme, encarnado na época por Joel Kinnaman.

Elba já participou do universo dos quadrinhos no cinema antes, mas do lado oposto. Ele interpretou Heimdall, que apareceu nos longas do Thor e em "Vingadores: Guerra Infinita".

"Esquadrão Suicida 2" deve chegar aos cinemas em agosto de 2021.