Rainha Elizabeth faz post 'nerd' em sua primeira incursão no Instagram

As redes sociais ganharam uma influenciadora de peso nesta quinta-feira, 7 de março! E é uma senhora de 92 anos.

A rainha Elizabeth II fez seu primeiro post no Instagram durante visita ao Museu de Ciências de Londres e, ao contrário das populares selfies (já imaginou uma selfie da rainha???), a matriarca da família real britânica escolheu publicar fotos de uma carta enviada em 1843 pelo matemático Charles Babbage ao Príncipe Albert, marido da Rainha Victoria.

Babbage foi um dos pioneiros da Ciência da Computação e a presença de Elizabeth II foi justamente para anunciar a exposição de verão e anunciar uma nova ala no Museu, que será batizada como The Smith Centre.

"Hoje eu tive o prazer de aprender sobre a iniciativa de programação para crianças e parece adequado que eu faça esta publicação no Instagram, no Museu de Ciência que há muito tem defendido tecnologia e inovação e inspirado a próxima geração de inventores", escreveu a rainha. Ela digitou em um iPad no museu, conectada à conta oficial The Royal Family, que tem 4,6 milhões de seguidores.

E assinou "Elizabeth R". Essa é a assinatura padrão da avó dos príncipes William e Harry. "R" se refere a "Regina", que quer dizer rainha em latim.

Ei-lo: o primeiro post da rainha no Instagram / REUTERS/Simon Dawson/Pool

Histórico tecnológico

A rainha britânica tem um certo histórico tecnológico que remonta desde antes da popularização da internet. O primeiro e-mail que Elizabeth II enviou, por exemplo, foi há 43 anos, em uma base militar.

O primeiro tuíte também foi no Museu de Ciência de Londres, em outubro de 2014, durante a inauguração de uma galeria.