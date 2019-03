Namoradas do cantor R. Kelly dizem que seus próprios pais estão mentindo por dinheiro

Duas mulheres que dizem estar em um relacionamento com o cantor de R&B R. Kelly rejeitaram alegações criminais de que o ator abusou sexualmente de garotas adolescentes, e em uma entrevista emotiva, na quinta-feira, acusaram seus próprios pais de tentar extorquir dinheiro dele.

Os pais das duas mulheres, Azriel Clary e Joycelyn Savage, dizem que suas filhas, 21 e 23, respectivamente, sofreram lavagem cerebral de Kelly, 52 anos.

“Estou chorando porque vocês não sabem a verdade”, Clary disse, enquanto soluçava, durante a entrevista para a CBS. “Vocês estão acreditando em algum teatro que nossos pais estão fazendo. Isso é tudo mentira por dinheiro e, se você não pode ver isso, você é ignorante e você é estúpido.”

Kelly, que estava na sala durante a entrevista das mulheres, declarou-se inocente no mês passado em resposta a acusações de agredir sexualmente três adolescentes e uma quarta mulher.

As acusações foram feitas depois que uma série de documentários do canal Lifetime apresentou entrevistas com sete mulheres, incluindo sua ex-esposa, Andrea Kelly, que o acusou de abuso emocional e sexual.

Clary afirmou que seus pais a incentivaram a fazer “vídeos sexuais” com Kelly quando ela tinha 17 anos para que pudessem chantageá-lo. Ela também disse que seus pais ameaçaram vazar fotos nuas dela, a menos que Kelly lhes enviasse dezenas de milhares de dólares.

Ambos casais negaram pedir dinheiro a Kelly ou receber dinheiro do cantor.

“Nós nunca ‘vendemos’ nossa filha para ele ou qualquer outra pessoa … Todas as vítimas e os pais não podem estar mentindo”, disseram Alice e Angelo Clary em um comunicado na quarta-feira.

Kelly foi preso em Chicago na quarta-feira por dever mais de 161 mil dólares em pensão alimentícia para seus três filhos com a ex-esposa. Ele tem de pagar o valor total para sair da prisão, disse um porta-voz do gabinete do xerife do condado de Cook.

Kelly disse à CBS que está em dificuldades financeiras porque “muitas pessoas” que tiveram acesso à sua conta bancária roubaram dele.

“Como posso pagar pensão alimentícia se minha ex-esposa está destruindo meu nome e não posso trabalhar? Como posso ser pago?” ele questionou.

O advogado de Andrea Kelly se recusou a comentar a alegação.

A próxima audiência do cantor sobre a pensão está marcada para 13 de março e a data das acusações de abuso sexual, para 22 de março.