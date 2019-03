Próximo longa da Marvel, Os Eternos deverá ter herói gay

Uma produtora da Marvel acaba de dar mais detalhes sobre o próximo projeto do universo cinematográfico da empresa: Os Eternos. Em entrevista à Variety nesta quinta-feira (7), Victoria Alonso contou que a Marvel está à procura de um ator "abertamente gay, para interpretar um dos protagonistas, também LGBT".

"The Eternals", nome atual do projeto, está na fase de escalação do elenco. Entre eles, estará um herói gay. "O mundo está pronto" para este passo, afirma a produtora.

"Nosso público é global, diverso e inclusivo. Se não fizermos isso por eles, iremos falhar", explicou. A entrevista foi concedida durante o tapete vermelho do novo longa da Marvel, "Capitã Marvel", protagonizado pela atriz Brie Larson. "Se não colocarmos o pé no acelerador por diversidade e inclusão, não teremos um sucesso duradouro. O mundo está pronto", concluiu.

O longa também deve ter direção feminina, com a diretora chinesa Chloe Zhao.