Netflix estreará documentário sobre um dos casos de desaparecimento mais misteriosos da história

Dando segmento aos documentários e séries sobre crimes reais, a Netflix produziu um documentário sobre o caso Madeleine McCann, um dos desaparecimentos mais midiáticos das últimas décadas.

De acordo com o The Sun, a produção pode ser um documentário ou uma série documental de duas partes. A estreia está prevista para abril deste ano e examinará o caso com entrevistas e detalhes da investigação.

No entanto, os pais de Maddie – as principais testemunhas do ocorrido – não aceitaram a participar da produção e divulgaram um comunicado dizendo que “o filme pode afetar a investigação policial do caso”.

Reprodução / ANDREW WINNING REUTERS

Kate e Gerry McCann lidam com o caso sem resolução desde 3 de maio de 2007, quando a menina desapareceu do quarto de um resort na Praia da Luz, em Portugal. O fato ocorreu à noite, enquanto eles jantavam com amigos em um restaurante a cerca de 200 metros de onde seus filhos estavam dormindo.

A investigação do desaparecimento ainda está ativa e o Ministério do Interior Britânico espera a resposta de fundos públicos adicionais para continuar a busca – que já custou cerca de 11 milhões de euros.