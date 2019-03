Dia Internacional da Mulher: Unibes Cultural aborda beleza, moda e estilo de vida após os 50 anos

A Unibes Cultural e a consultoria Hype60+ realizam em São Paulo nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, um evento com uma série de palestras, exposições, workshops e oficinas sobre o universo feminino das brasileiras com mais de 50 anos de idade. O "Beleza Pura" abordará temas como beleza, moda, comportamento, sexo e estilo de vida.

Ao envelhecer, as mulheres consideradas maduras estão mais ativas. Segundo Bete Marin, cofundadora da Hype60+ e organizadora do "Beleza Pura", a sociedade precisa enxergar o potencial dessas brasileiras.

"A proposta do evento é engajar profissionais do mundo da beleza para ensinarem e aprenderem com essa consumidora. Nós temos investido em produzir conteúdo relevante sobre essa mulher e criar formas de combater a invisibilidade, que é uma queixa permanente delas", ressalta.

Quem participar do evento, poderá conferir as palestras da antropóloga Mirian Goldenberg, da pesquisadora Clarice Herzog, de Janine Goossens, cofundadora da marca Jacques Janine, e da especialista em marketing prateado Bete Marin. As inscrições podem ser feitas no site Beleza Pura.

Programação:

10h – Credenciamento e Brunch Hortifrúti oferecido pela AgroBonfim

10h – Rituais de cuidados para o rosto, as mãos e os pés

10h30 – Apresentação da pesquisa: O poder da economia da longevidade nos setores da moda e da beleza

10h30 – Workshop: Oficina de Visagismo

11h – Palestra: La Beauté n’a pas d’age (A beleza não tem idade)

11h30 – Experiência: Cores, estilos e acessórios

11h45 – Palestra: Fórmulas x Necessidades: a influência dos produtos na pele e no cabelo da mulher madura

12h – Almoço

14h – Palestra: Beleza e felicidade: o que querem as mulheres?

14h30 – Concurso: Desafio de maquiagem

14h30 – Palestra: A fisioterapia pélvica na saúde íntima de homens e mulheres

14h30 – Workshop: Você merece mais! Workshop Bem-viver

15h – Palestra: Alimente o seu corpo e alma

15h30 – Palestra: A história da ascensão feminina no mundo da ginástica

15h30 – Debate: Trabalhando com Beleza & Moda após os 50 anos

16h15 – Palestra: Beleza e Moda: um raio X do mercado de beleza no Brasil e no mundo

16h30 – Workshop: O despertar feminino para o prazer

16h30 – Ensaio Fotográfico

18h30 – Desfile das Grisalhas

Unibes Cultural

Endereço: Rua Oscar Freire, 2.500 – Sumaré, São Paulo, SP (ao lado da estação Sumaré do metrô). Ingressos: de R$ 50 a R$ 80. Grupos de mais de cinco pessoas têm preço promocional.