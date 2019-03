Débora Nascimento topa conversar com José Loreto e reconciliação é possível, diz colunista

Débora Nascimento e José Loreto estão ensaiando uma volta. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o ex-casal está conversando.

Segundo a publicação, amigos próximos aos dois afirmam que eles já combinaram de se encontrar para dialogar e que existe até mesmo a possibilidade de reconciliação.

Os atores estão separados desde o começo de fevereiro. O motivo seria uma suposta traição do por parte de Loreto, que assumiu nas redes sociais ter errado e que buscaria o perdão da mulher.

Durante o Carnaval, Débora viajou com a mãe e a filha de 10 meses para Buenos Aires, na Argentina, enquanto o ex ficou no Brasil, mas fugiu da badalação.

O anúncio da separação culminou em uma grande confusão que envolveu os nomes de Marina Ruy Barbosa e Yanna Lavigne, colegas de Loreto na novela "O Sétimo Guardião". Atrizes amigas de Débora pararam inclusive de seguir Marina nas redes sociais e, nas redes, fãs se dividiram.