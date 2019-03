Após dieta e exercícios, Marília Mendonça turbina emagrecimento com lipo e abdominoplastia

Desde 2018, a cantora Marília Mendonça entrou em uma jornada de emagrecimento após sofrer com diversos problemas de saúde decorrentes do sobrepeso. A goiana dividiu as conquistas dos exercícios e dieta e, neste ano, resolveu turbinar os resultados do esforço com cirurgias plásticas.

Segundo o jornalista Leo Dias, do jornal O Dia, Marília aproveitou as férias para fazer os procedimentos. Em uma conversa de camarim, ela teria contado, durante o Carnaval de Olinda, que tirou o equivalente a 1,8 kg de pele em uma abdominoplastia (procedimento que retira também gordura da área). Ela também teria feito lipoaspiração e colocado silicone nos seios.

Além das mudanças na alimentação, Marília também cortou bebida alcoólica e cigarro. Presença frequente no Twitter, ela chegou a comentar a cirurgia no abdômen com um fã que sugeriu um 'lanchão' a ela na última quarta-feira (6):

migo, to aqui numa cinta minúscula me recuperando de uma abdominoplastia… mesmo se eu quisesse um sandubão eu ia me obrigar a não querer kkkkkkkkkkkk — marilia mendonça 👑🍺🤘🏼💔 (@MariliaMReal) March 6, 2019

Na terça-feira (5) , também postou selfie no espelho mostrando a nova silhueta.