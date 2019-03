Taylor Swift desabafa sobre o câncer da mãe

Quatro anos após anunciar que sua mãe foi diagnosticada com câncer pela primeira vez, a cantora Taylor Swift revelou que ela está lutando contra a doença novamente.

A cantora é a capa da edição de abril da revista Elle e participou de uma entrevista em que listou 30 coisas que aprendeu antes de fazer 30 anos, idade que completa em dezembro de 2019. Em um desabafo, Taylor ainda relembrou que seu pai também já teve câncer.

"Eu tive de aprender a lidar com sérias doenças na minha família. Meus pais tiveram câncer e minha mãe está lutando contra a doença de novo agora. Isso me ensinou que existem problemas reais e que há todo o resto. O câncer da minha mãe é um problema real. Eu costumava ficar tão ansiosa com os altos e baixos diariamente. Hoje, dou toda a minha preocupação, estresse e orações para problemas reais", escreveu a cantora.