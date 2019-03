Príncipe Harry dá pistas sobre quantos filhos a família com Meghan Markle terá

O primogênito do casal Príncipe Harry e Meghan Markle nem nasceu ainda e já se especula o tamanho da família que os dois planejam.

Leia mais:

Madonna se rende ao fado e reinventa o clássico Like a Virgin; ouça trecho

Fãs de Anitta veem ‘indireta’ em textão de ex e pai da cantora responde: ‘Ela merece beijar quem quiser’

Segundo Rebecca English, jornalista do Daily Mail, Harry já tem dado pistas de quantos filhos quer ter com Meghan, com quem se casou em maio de 2018. O primeiro bebê deles deve nascer entre abril e maio deste ano.

Em conversa entre o duque de Sussex e Simon Weston, veterano da Guerra das Malvinas bastante popular na Inglaterra, a preocupação demonstrada foram as horas de sono escassas após o nascimento da criança. "Ele (Príncipe Harry) disse que se eles tiverem mais do que dois filhos, estará feliz", diz o texto de Rebecca, que acompanhou um evento no Palácio de Buckingham na última terça-feira (4).

Isso mostra que o 'papai' pretende se igualar ao irmão, o Príncipe William, que tem três filhos: George, Charlotte e Louis. Não se sabe se Meghan está a par dos desejos do marido, mas fontes da realeza britânica dizem que o casal pretende encomendar o segundo filho muito em breve.