Fãs de Anitta veem 'indireta' em textão de ex e pai da cantora responde: 'Ela merece beijar quem quiser'

Separado de Anitta desde setembro, o empresário carioca Thiago Magalhães mandou um 'textão' em sua conta do Instagram que foi entendida como 'indireta' para a ex-mulher, com quem ficou casado menos de um ano. Embora Anitta, que tenha sido um dos assuntos mais comentados deste Carnaval, não tenha se pronunciado sobre isso, o pai da cantora, Mauro Machado, resolveu defender a filha!

Magalhães fez uma mea culpa, sem citar nomes, e disse que errou bastante. "Já machuquei, já menti, já fui irresponsável e já fui inconsequente! E já que fiz tudo isso, também já me arrependi", iniciou. "Lindo é ver gente perdida se achando. Triste é ver gente crescida se perdendo", diz trecho da legenda de uma selfie, que foi identificado como indireta para a cantora.

Mauro, que é conhecido como "Painitto" por causa de sua conta no Instagram, respondeu a uma publicação do site Fuxico e sugeriu que Thiago tinha muito ciúme de Anitta no período em que estiveram juntos. "Não acho que tenha sido indireta pra minha filha, não. Porque quando ela me ligou dizendo que foi ameaçada de expor a vida dela inteira na internet porque ela queria terminar o relacionamento, porque estava sendo xingada de p*****, burra, feia, mal amada e outras coisas mais por conta de ciúmes idiota, até mesmo das roupas, a primeira coisa que mandamos ela fazer foi voltar para casa", disse o patriarca.

Reprodução

" Outro motivo de não achar que é indireta para a minha filha é que ela não está se perdendo pra nada. É meu orgulho maior", continuou Mauro, que completou: "No único dia de folga ela merece beijar mesmo, quem ela quiser, Neymar, Medina, amiga, quem for", disse Mauro, que apagou o comentário em seguida.

Thiago respondeu aos seguidores dizendo que o texto era 'genérico' e não direcionado a ninguém em específico.

Anitta negou ter ficado com Neymar, a polêmica do fim de semana do Carnaval. O buchicho foi tamanho que Bruna Marquezine, ex-namorada do atacante, desativou sua conta no Instagram.