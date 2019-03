'Dívida' de US$ de 70 mil causa alfinetadas entre Pabllo Vittar e Anitta

Pabllo Vittar já afirmou que não é amiga de Anitta e uma polêmica envolvendo as duas foi relembrada pela drag queen: o áudio em que a funkeira fala sobre o alto investimento feito no clipe da música Sua Cara.

Durante desfile do bloco de carnaval em São Paulo, Pabllo ironizou que estaria devendo US$ 70 mil, uma referência ao áudio em que Anitta fala que pagou sozinha pelo clipe feito em parceria com ela e Major Lazer. "Setenta mil dólares, amor. Tô devendo 70 mil dólares", disse a cantora de cima do trio elétrico.

LEIA TAMBÉM:

Suga do BTS aparece em selfie com irmão mais velho e faz sucesso

Seis anos após morte de Chorão, Sonia Abrão faz homenagem ao primo