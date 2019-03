Disney libera cartaz e adianta data de lançamento de Malévola 2

A Disney divulgou nesta quarta-feira, 6, o primeiro pôster do filme Malévola: A Mestra do Mal, continuação de Malévola, lançado em 2014, e será novamente protagonizado por Angelina Jolie.

O filme vai mostrar a relação turbulenta entre Malévola e a princesa Aurora, interpretada por Elle Fanning. Ambas vão enfrentar novos inimigos nas aventuras da trama, a fim de proteger os seres mágicos da terra dos Moors.

Malévola: A Mestra do Mal tem data de estreia prevista para 18 de outubro de 2019.

Angelina Jolie returns in Maleficent: Mistress of Evil. Coming to theaters October 18, 2019. pic.twitter.com/85tmXuotjq

— Disney (@Disney) March 6, 2019