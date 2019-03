Dirty John: Onde estão hoje as filhas do John Meehan real?

Você é jovem, cresceu longe do pai e sabe que, infelizmente, essa distância foi melhor para sua própria segurança. E se a história de golpes e violência que esse pai representa virasse ficção para a televisão? Isso aconteceu com as irmãs Emily e Abigail Meehan, filhas de John Meehan, algoz da minissérie "Dirty John", produzida pelo canal Bravo nos Estados Unidos e disponível na Netflix.

Emily Meehan e Tonia Sells, filha e primeira mulher de John Meehan / Reprodução/Instagram

Na história, elas aparecem pouco, ainda pequenas, e sua mãe, Tonia Sells, ganha um personagem importante. Antes de Debra Newell (interpretada por Connie Britton), a vítima derradeira do golpista, a enfermeira foi a senhora Meehan por mais de dez anos.

Da relação, nasceram as duas filhas. Em entrevista ao podcast do repórter Christopher Goffard, Emily, a mais velha, contou que ela tinha apenas 5 anos quando os pais se separaram. Abby era de colo. Ambas foram criadas por Tonia, que assumiu o papel de mãe solo. As três foram à pré-estreia da série e conheceram Eric Bana, que interpretou o pai na história.

Emily e Abigail / Reprodução/Instagram

Como estão as filhas de John Meehan?

Emily herdou a profissão da mãe e atua como enfermeira (o pai também seguiu os passos da ex-mulher e atuou como enfermeiro em hospitais). Já Abby é estudante universitária. Para a caçula, essa "herança" do pai é algo perturbador.

"Às vezes eu penso: 'e se eu for igual a ele?' Mas aí eu penso e sei quem eu sou e que me pareço mais com a minha mãe. E sou uma boa pessoa. É um sentimento esquisito", contou ela em entrevista ao programa Dateline. "Eu não o vi por um bom tempo e apenas ver fotos em que ele me carrega no solo e me beija é bem estranho", completou ela.

Meehan, viciado em drogas, aplicava golpes desde a infância, incentivado pelo pai. Na idade adulta, seus principais alvos eram mulheres, com quem se envolvia romanticamente e, após descoberto, passava a ameaçá-las.

O final violento do encontro entre a família Newell e Meehan é real – com algumas modificações sobre como o duelo entre o Dirty John real e Terra Newell, filha caçula de Debra, ocorreu.

Apesar do desfecho desfavorável para o pai, as irmãs Meehan não guardam rancor de Terra, a quem conheceram em Los Angeles. "Ela me disse que se sentia culpada por ter feito o que fez e eu disse a ela que estava tudo bem e que estávamos felizes que ele se foi", disse Abby.

As meninas conheceram Debra também, que foi visitá-las junto com Terra. "Correu tudo muito bem, elas foram muito amáveis e não foi desconfortável. Eu sei que está tudo melhor agora, depois de tudo o que ele fez, ou tentou fazer", completou.