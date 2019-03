Cem Anos de Solidão: Netflix confirma série baseada em obra-prima de Gabriel García Márquez

O serviço de streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira (6) a compra dos direitos para produzir uma série baseada no livro "Cem Anos de Solidão", obra-prima do escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014).

Segundo a empresa, a saga da família Buendía na imaginária cidade de Macondo será gravada em espanhol, como era o desejo de "Gabo" para uma inédita adaptação audiovisual do livro, publicado em 1967.

Os produtores-executivos da série serão Rodrigo e Gonzalo García, filhos do escritor. Em entrevista ao jornal The New York Times, Rodrigo contou que seu pai recebera muitas ofertas para levar o romance ao cinema, mas sempre negou, já que não estava convencido de que a obra seria bem adaptada em um único filme.

"Cem Anos de Solidão" é a obra-prima do realismo mágico latino-americano e vendeu mais de 50 milhões de cópias desde seu lançamento. A adaptação do Netflix será gravada na Colômbia, com atores de destaque da América Latina.

"Nos últimos três ou quatro anos, o nível de prestígio e o sucesso das séries em streaming cresceu muito", disse Rodrigo García ao NYT. Segundo ele, o Netflix foi o primeiro a demonstrar que o público "está mais pronto do que nunca" para ver séries em outros idiomas e com legendas.

"O que antes parecia um problema agora não é mais", acrescentou. Ainda não há previsão para a estreia de "Cem Anos de Solidão".