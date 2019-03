Ator de Escola de Rock é preso por série de roubos a lojas de instrumentos

Joey Gaydos Jr., o Zack de "Escola de Rock" (2003), foi preso após uma série de roubos que teria efetuado na Flórida, onde mora. O personagem no filme musical, já considerado clássico, foi o único papel de Gaydos, 27 anos, no cinema.

De acordo com o site TMZ, Joey foi detido quatro vezes nas últimas cinco semanas. Ele roubou guitarras – instrumento que tocava no filme – e amplificadores de lojas especializadas. Imagens do circuito interno de uma delas mostraram Joey saindo de um estabelecimento com uma Buddy Guy Fender Stratocaster. Quatro dias depois, ele tentou roubar outra loja.

Joey confessou ter roubado e penhorado os itens em troca de US$ 2.100. Antes de ser pego no flagra nas lojas, ele teria roubado o próprio pai, que denunciou o filho pelo sumiço de dois amplificadores. O pai contou que Joey havia roubado outros objetos de casa antes, mas que a família não havia reportado os crimes antes porque o filho é dependente químico.

Em depoimento à polícia, Joey afirmou que pretende passar por uma clínica de reabilitação. Há dez anos, o rapaz foi detido pela primeira vez, por dirigir alcoolizado.

Histórico

Gaydos não perseguiu um espaço em Hollywood após o sucesso que fez como 'pupilo' de Jack Black no filme de Richard Linklater. Ele formou uma banda aos 14 anos, e, mais tarde, tocou com a banda Stereo Jane, em Detroit.

Há alguns anos, sua ocupação era ensinar guitarra em um instituto no estado de Michigan, onde nasceu.