Tiazinha, Feiticeira, É o Tchan: Looks de Anitta no Carnaval lembram ícones dos anos 1990 e 2000

Deem um troféu para a Anitta! Se teve alguém que se desdobrou em mil neste Carnaval 2019 foi a cantora carioca, que foi de Olinda a Belo Horizonte, passando, é claro, pela Sapucaí, no Rio, durante a folia.

Os looks escolhidos pela cantora para se 'fantasiar' também foram um show à parte. Como uma boa garota nascida nos anos 1990, Anitta se lembrou aos ícones dessa década e do início dos anos 2000 para comandar a animação em vários cantos do Brasil.

Veja as inspirações abaixo:

– A artista agitou a folia em Salvador com o look de morena do Tchan. A pioneira, antes de Scheila Carvalho, foi Débora Brasil, que aparece na foto ao lado de Carla Perez e Jacaré.

– Em Olinda, Anitta apostou no vestido do clipe icônico ‘Crazy in Love’, de Beyoncé

– No domingo, foi a vez de Mariah Carey ser homenageada na folia. A roupa foi baseada no clipe ‘Heartbreaker’, lançado em 1999

– Ícone da Band nos anos 1990, Tiazinha também entrou nos looks da cantora. Personagem interpretada por Suzana Alves era sexy symbol na TV brasileira

Outra personalidade relembrada por Anitta foi a Feiticeira. Personagem de Joana Prado era sucesso na TV Band nos anos 2000

– Christina Aguilera também virou referência com o visual do clipe "Can't Hold Us Down"