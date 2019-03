Anitta encerra mistério e admite beijo com Neymar: 'Não só ele, mas metade do camarote'

Após especulações sobre uma possível ficada com Neymar na segunda-feira (4), no espaço VIP do Carnaval do Rio de Janeiro "Nosso Camarote", Anitta resolveu por fim ao mistério. Em tom casual, ela falou sobre um vídeo que rodou na Internet com imagens do beijo entre ela e o jogador Neymar, do Paris Saint Germain.

"Deve ter mesmo, gente. Não só ele, mas metade do camarote", disse, enquanto ria. A revelação foi publicada nos Stories do Instagram oficial da cantora. "Se tivesse que fazer uma lista de todas as pessoas que eu beijei, teria que ser uma bíblia".

Anitta rebateu as críticas recebidas após o rumor. "Carnaval, gente. Tô solteira, ninguém paga minhas contas", disse.

No entanto, ela também aproveitou para desmentir boatos de que teria ido embora da festa junto ao jogador, ou mesmo com o surfista profissional Gabriel Medina. "Porém, terminar a noite eu terminei só. Eu e meus cachorros".