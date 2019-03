Vikings: As profecias que podem revelar os finais da 6ª temporada

Enquanto os fãs aguardam a sexta e última temporada de “Vikings”, muitas expectativas e pistas giram em torno da trama que chegará ao último capítulo em 2020.

Embora o elenco e o resto da equipe mantenham toda a informação escondida, Michael Hirst, o criador do drama histórico, pode haver presentado os telespectadores com profecias que podem ser reais e determinar o fim de personagens importantes.

A partir daqui o texto contém spoilers!

Reprodução / Giphy

Antes de ser brutalmente assassinado por Ivar (Alex Høgh Andersen), “O Vidente” revelou a Ubbe (Jordan Patrick Smith), Hvitserk (Marco Ilsø), Ivar, Bjorn (Alexander Ludwig) e Lagertha (Katheryn Winnick) qual seria seu futuro. E não parece que algo belo espera a todos.

Ubbe

No caso de Ubbe, o Vidente não lhe disse diretamente qual seria seu futuro, mas revelou isso a sua ex-esposa Margrethe (Ida Marie Nielsen). A jovem pergunta se um dia seu marido seria o rei de Kattegat e, portanto, se ela seria rainha.

Reprodução / Giphy

Lagertha

Após matar Auslag (Alyssa Sutherland), Lagertha é direta e pergunta se um dos filhos do ex-esposo irá matá-la e recebe um direto “sim”.

Reprodução / Giphy

Hvitserk

Apesar de um início muito lento, a segunda parte da quinta temporada conseguiu dar para Hvitserk a conquista de uma nova consciência.

Ao visitar “O Vidente”, ele diz: “Eu nunca vim antes porque sempre tentei viver minha vida com base na experiência, não na profecia”. Mas após os acontecimentos, o viking busca o sábio para ter respostas e recebe: “Você terá sucesso em algo que outros falharam antes”.

Reprodução / Giphy

Ivar

Ao se julgar deus, Ivar recebe uma profecia forte: “Sua mente é tão quebrada quanto suas pernas, uma cobra envolve seu crânio e seus olhos traem você. Seu caminho está cheio de escombros”.

Reprodução / Giphy

Bjorn

Seu destino aparece o mais metafórico segundo as palavras do adivinho: “Ninguém vai esquecer o nome de Bjorn, que era um rei melhor que o próprio pai”. Mas a guerra ainda não acabou”, concluiu.

Reprodução / Giphy

Mas o que tudo isso significa?

Se recapitulamos e simplificamos um pouco podemos esperar que Ubbe se torne rei de alguma terra, Lagertha morra nas mãos de um dos filhos de Ragnar, Hvitserk irá atingir um objetivo aparentemente impossível para os outros, Ivar terá uma derrota traumatizante e Bjorn será um rei ainda mais magnífico que Ragnar, mas não sem tribulações.

É claro que as coisas certamente não se desenrolarão de maneira tão modesta, ainda mais com a chegada de Ivar à Rússia, como podemos ver no trailer da sexta temporada a seguir: