Netflix estreia nova série de 'terror adolescente' esta semana!

Esta semana será marcada por mais uma estreia da Netflix, que irá agradar especialmente os fãs de dramas sobrenaturais adolescentes.

Em 7 de março “A Ordem” chegará ao catálogo do streaming e promete contar a história de Jack Morton (Jake Manley), um calouro da Universidade de Belgrave que entrará em uma sociedade secreta para vingar a morte da sua mãe e punir seu pai Edward Coventry (Max Martini).

De acordo com as críticas do portal The Verge, a série mistura o clima de comédia de faculdade com terror, além de colocar lobisomens e bruxas para se enfrentar em um cenário de fantasia obscura repleto de magia negra e mistério.

Confira o trailer: